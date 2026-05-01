В Татарстане могут разрешить субсидии производителям сахаросодержащих напитков

Законопроект снимает запрет на финансовую поддержку производителей сахаросодержащих напитков.

В Государственный совет республики внесен законопроект, который снимает запрет на финансовую поддержку производителей сахаросодержащих напитков (за исключением тонизирующих) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Документ подготовили депутаты Марат Галеев, Руслан Нигматуллин и Рягат Хусаинов, сейчас он находится на предварительном рассмотрении.

Необходимость изменений вызвана поправками в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Как поясняется в сопроводительных материалах, на федеральном уровне исключили запрет на получение мер господдержки для бизнеса, занятого производством или продажей сахаросодержащих напитков (кроме тонизирующих).

Однако в действующем республиканском законодательстве до сих пор сохраняется ограничение: субъекты МСП, которые производят или реализуют подакцизные товары — а сахаросодержащие напитки относятся к их числу — не могут претендовать на финансовую помощь. Предлагаемый законопроект призван устранить это противоречие и привести нормы РТ в соответствие с обновленным федеральным регулированием.

