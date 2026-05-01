Жительница Нижнекамска потеряла 280 тысяч после сообщения от лже-начальника

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Нижнекамска стала жертвой дистанционных мошенников, лишившись около 280 тысяч рублей после получения сообщения в мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Злоумышленник, представившийся руководителем женщины, прислал ссылку для участия в голосовании и попросил пройти регистрацию через портал «Госуслуги». Потерпевшая не смогла завершить процедуру и отложила телефон, не заподозрив подвоха.

Утром женщина обнаружила, что с ее банковской карты списаны денежные средства. Выяснилось, что переход по фишинговой ссылке и попытка авторизации дали мошенникам доступ к персональным данным и банковским реквизитам жертвы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, ведется розыск преступников.

В полиции напомнили, что, даже если сообщение приходит от имени знакомого или начальника, необходимо перепроверять информацию через личный звонок.

