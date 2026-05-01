В Казани скончалась судья Ново-Савиновского райсуда в отставке Любовь Дмитриева

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Коллектив Ново-Савиновского районного суда сообщил о смерти своей коллеги, находившейся в отставке. Любовь Владимировна Дмитриева скончалась в возрасте 73 лет.

В официальном сообщении пресс-службы суда говорится: «С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушла из жизни судья Ново-Савиновского районного суда г. Казани в отставке Дмитриева Любовь Владимировна». Сотрудники суда выразили искренние соболезнования родным и близким покойной.

Любовь Дмитриева родилась 2 ноября 1952 года. В июле 1995 года она была назначена судьей Ново-Савиновского районного суда Казани. На этой должности она проработала 19 лет. В июле 2014 года Любовь Владимировна ушла в отставку.

