На 2026 год прожиточный минимум в Татарстане установлен в размере 16 098 рублей на душу населения.

В Татарстане почти на тысячу рублей повысят минимальный потребительский бюджет. Соответствующий проект постановления Кабмина подготовило Министерство труда республики, речь идет о показателе на первый квартал 2026 года. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, показатель составит 28 948 рублей. Это на 954 рубля больше, чем в предыдущем, четвертом квартале 2025 года, когда МПБ равнялся 27 994 рублям. Для сравнения, во втором квартале прошлого года бюджет составлял 28 160 рублей, а в третьем его снижали до 27 385 рублей.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость условного набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг, необходимого для удовлетворения базовых физиологических и социально-культурных потребностей человека. По закону его величина не может быть ниже прожиточного минимума.

На 2026 год прожиточный минимум в Татарстане установлен в размере 16 098 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан он составляет 17 547 рублей, для пенсионеров — 13 844 рубля, для детей — 15 615 рублей.

