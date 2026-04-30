Гидрометцентр Татарстана рассказал о потеплении в начале мая до +23

Столбики термометров пойдут вверх с приходом антициклона.

Существенных осадков 1 мая не ожидается, лишь днем из-за приближения атмосферного фронта могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха при этом ночью будет в пределах от -3 до +2 градусов, а днем – от +7 до +12, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По данным метеорологов, ночью 2 мая атмосферный фронт продолжит влиять на погоду в республике. Местами пройдут небольшие дожди, а также выпадет мокрый снег. Температурный фон при этом особо не изменится.

Далее - 3 и 4 мая - Татарстан попадет в антициклональное поле. Каких-либо существенных осадков не предвидится. Температура воздуха начнет расти. В следующий понедельник он может прогреться до +20 градусов.

Согласно предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 5 мая, влияние антициклона на погоду в регионе продолжится. Осадки маловероятны, а температура воздуха днем будет в пределах от +18 до +23 градусов.

