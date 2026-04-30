В Мамадышском районе до 20 ноября закроют участок дороги Мамадыш - Тюлячи

Вводится временное ограничение движения по региональной трассе Мамадыш – Тюлячи. Как сообщили в Минтрансе Татарстана, причина — капитальный ремонт дороги на участке с 14-го по 25,8-й километр. Проезд там будет невозможен с 4 мая по 20 ноября 2026 года.

Для объезда автомобилистам предлагают несколько альтернативных маршрутов: обход Мамадыша, дороги Мамадыш – Кукмор, М-7 «Волга» – Нижняя Сунь – Малая Сунь – Верхняя Сунь, Ишкеево – Нижний Таканыш, а также федеральную трассу М-7 «Волга».

