В казанских Дербышках после сноса воссоздали баню 1949 года

В поселке Дербышки после пятилетнего перерыва вновь открылась баня №16. Историческое здание 1949 года было снесено в 2019-м из-за аварийного состояния, и вот теперь на его месте появился новый комплекс, повторяющий облик оригинала, но с современным оснащением.

Мэр Казани Ильсур Метшин лично осмотрел объект. По его словам, баня для дербышевцев была не просто местом для гигиенических процедур — это настоящий центр притяжения, где люди встречались, общались и поддерживали друг друга. «Мы всегда говорим, что Дербышки — это город в городе, здесь особая атмосфера», — отметил градоначальник. Он добавил, что застройщик взял на себя обязательство вернуть баню в прежнем облике, но уже на совершенно новом техническом уровне.

Новое здание площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров рассчитано на 49 посетителей в сутки. Фасад из красного кирпича украшают декоративные элементы, имитирующие исторические белые колонны. Внутри пространство организовано так, чтобы потоки гостей не пересекались: из раздевалки на 40 мест посетители последовательно переходят в парную, моечную и зону отдыха.

Воссозданием бани занялась группа компаний «ЖИК города Казани». Ее гендиректор, депутат Госсовета Татарстана Эмиль Хуснутдинов признался, что сам родом из Дербышек и ходил в эту баню с детства. «Сколько поколений дербышевцев сюда ходило — это ведь такой обособленный район. Думаю, нет ни одного человека, который родился бы здесь и не был бы в этой бане», — поделился он.

Сегодня комплекс предлагает классические услуги: профессиональный банщик подает пар с травяными настоями, работают тропические души и кедровая купель. Для старшего поколения действуют льготы в первой половине дня. Сотрудники уже знают постоянных гостей в лицо — вплоть до «любимых шкафчиков». По выходным и вечерами баню активно посещают работающие горожане и семьи с детьми, возвращая традицию совместного похода.

