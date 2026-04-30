Казань заняла первое место в России по частоте переработок

Дополнительные часы оплачиваются не всегда.

Аналитики выяснили, что чаще всего сверхурочная работа в России практикуется в Казани. Результатами исследования поделилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, более половины работников столицы Татарстана (52%) задерживаются на работе несколько раз в неделю. Это самый высокий показатель среди всех городов страны. В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (32%), Краснодар (29%), Челябинск (28%) и Нижний Новгород (27%).

В целом по России две трети респондентов за последний год хотя бы раз работали сверхурочно. При этом каждый шестой россиянин категорически не готов к дополнительной нагрузке, 13% полностью ее принимают, а большинство (63%) согласны на переработки лишь при определенных условиях. Главное из них — обязательная доплата, которую назвали 89% опрошенных.

Дополнительные часы оплачиваются не всегда: полную компенсацию получили 38% участников, частичную — около 20%, а 36% не получили ничего. При этом у 34% опрошенных объем переработок превышает 10 часов в месяц.

Отношение россиян к сверхурочной занятости остается преимущественно негативным: 42% оценивают ее отрицательно, 30% — нейтрально и лишь 22% — положительно. Тем не менее в 28% компаний переработки считаются нормой, а в 19% — даже поощряются работодателем. Полный запрет на сверхурочную работу действует только в 2% организаций.

Когда нагрузка становится неприемлемой, 36% сотрудников предпочитают сначала обсудить ситуацию с начальством, а каждый пятый начинает искать новое место работы.

