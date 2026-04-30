«Ростелеком» и Центр развития креативных индустрий будут развивать цифровые сервисы в Казани

«Ростелеком» и Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов и генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич. Мероприятие прошло 29 апреля на официальном открытии казанского центра уникального мастерства (ЦУМ) после реконструкции.

Соглашение предусматривает комплексную цифровизацию ЦУМа с использованием телекоммуникационной инфраструктуры «Ростелекома». Провайдер уже приступил к работам по подключению центра: организовал канал связи пропускной способностью 1 Гбит/с с логическим и физическим резервом, создал на базе платформенного решения «WI-Fi для гостей» изолированные друг от друга корпоративную и общественную сети.

«Ростелеком» планирует развернуть в здании Indoor-покрытие, установив в помещениях общей площадью 53 тыс. кв. метра усилители мобильной связи.

В обновленном ЦУМе на четырех этажах размещены ремесленные мастерские, выставочные пространства, фудкорт и конгрессно-офисный центр. Планируется, что в комплексе будут работать 120 арендаторов.

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Мы неоднократно проводили работы на объектах, расположенных в центре города, где много подземных коммуникаций. Строительство каналов связи в ЦУМе велось параллельно с ремонтом внутри и снаружи здания. С готовой инфраструктурой мы сможем быстро подключить цифровые сервисы для решения бизнес-задач нашего партнера».

Ранко Тепавчевич, генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан»:

«Для нас важно обеспечить качественную и стабильную связь, поскольку ЦУМ — это многофункциональная площадка, где будут проводиться различные деловые, образовательные и культурные мероприятия. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволит выстроить надежную цифровую инфраструктуру и использовать дополнительные сервисы и продукты компании».

