Почти 45 тысяч бегунов из 39 стран выйдут на старт Казанского марафона

Забег на разные дистанции во время марафона совершат более 45 тысяч человек.

Почти 45 тысяч участников из 39 стран мира зарегистрировались для участия в Казанском марафоне, который пройдет 1-3 мая 2026 года. Об этом сообщили организаторы марафона на официальном сайте мероприятия.

Самой массовой дистанцией традиционно стала «десятка». Десятикилометровую трассу выбрали более 13,6 тысячи человек – это рекордное число бегунов на одной трассе за всю историю мероприятия. Полумарафон привлек свыше 9,5 тысяч спортсменов, классическая дистанция 42,2 км – более 11 тысяч, а короткие забеги и детские старты соберут еще несколько тысяч любителей бега всех возрастов.

В 2026 году значительно выросло количество иностранных участников: 876 атлетов из четырех континентов приедут в столицу Татарстана, включая делегации из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Германии и Кении. В рамках марафона в пятый раз пройдет Чемпионат России, где титулованный Владимир Никитин попытается улучшить национальный рекорд на марафонской дистанции. Организаторы подготовили насыщенную программу: детские забеги, массовые старты, паста-пати, Парад наций и праздничный концерт.

Трансляция соревнований будет доступна в эфире федерального телеканала МАТЧ ТВ, что позволит болельщикам по всей стране поддержать спортсменов.

