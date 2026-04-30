В Казани начался сезон фонтанов: первым заработал комплекс на набережной

Всего городские власти планируют ввести в эксплуатацию 31 фонтан.

С приходом устойчивой теплой погоды коммунальные службы Казани приступили к ежегодной расконсервации городских фонтанов. Первым после зимнего периода запустили фонтанный комплекс на Кремлевской набережной.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, 30 апреля также планируется ввод в эксплуатацию водного объекта в сквере Славы, расположенном в Приволжском районе города.

График запуска остальных фонтанов расписан на ближайшие дни. Завтра ожидается включение водных комплексов на нескольких общественных пространствах: речь идет о фонтанах «Лягушка» и «Су анасы» на улице Баумана, а также об объектах в сквере Белинского, в парке имени Петрова и у Дворца культуры железнодорожников.

Позднее, по мере завершения технических работ, возобновят работу 56 фонтанов, расположенных на протоке Булак.

Всего с наступлением весенне-летнего сезона городские власти планируют ввести в эксплуатацию 31 фонтанный объект. Полностью завершить процесс расконсервации коммунальные службы намерены к середине мая.

