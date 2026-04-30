В Заинске уволили председателя палаты земельных и имущественных отношений

Председателя палаты земельных и имущественных отношений Заинского района уволили с должности в связи с утратой доверия. Такое решение принял совет Заинского муниципального района по представлению городской прокуратуры, установившей факты коррупционных нарушений со стороны чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В надзорном ведомстве отметили, что в период с 2024 по 2026 год чиновник получил от жителей района денежные средства на общую сумму 635 тысяч рублей. Предполагается, что денежное «вознаграждение» ему передали за содействие в предоставлении земельных участков в аренду и собственность для ведения личного подсобного и сельского хозяйства.

В настоящее время в отношении бывшего чиновника в суде рассматривается уголовное дело по статье о получении взятки.

