«Ростелеком» наградил именными стипендиями лучших студентов Казанского техникума связи

«Ростелеком» поощрил за достижения учащихся Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи. Стипендиатами стали 17 студентов, обучающихся по специальностям «Инфокоммуникационные сети и системы связи», «Компьютерные системы и комплексы», «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» и «Сетевое и системное администрирование».

Все ребята — победители региональных, федеральных и международных олимпиад, конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства. Средний балл каждого стипендиата выше 4,8. Учащиеся занимаются спортом, увлекаются творчеством, участвуют в волонтерской деятельности и выступают наставниками для студентов младших курсов.

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Мы регулярно поощряем талантливых и активных студентов Казанского техникума связи. В этом году хочу особо отметить учащихся, у которых уже есть собственные проекты. Например, Адель Ковалев ведет собственный блог по теме информационной безопасности, Элвин Перфильев разработал онлайн-игру и чат-бот, Мелике Курамшина представила портфолио со множеством графических макетов. С радостью примем ребят на практику или стажировку в нашу компанию».

Юрий Багров, директор Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи:

«При отборе на получение стипендий ребята оформляли портфолио с указанием своих достижений и проектов. Поощрение талантливых студентов мотивирует их учиться с большей отдачей и подтверждает признание со стороны профессионального сообщества. Особенно приятно, что содействие нашим учащимся оказывает крупнейшая телеком-компания страны».

«Ростелеком» традиционно поддерживает различные социальные инициативы в Татарстане и регулярно лидирует в рейтингах корпоративной благотворительности.

