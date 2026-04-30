НовостиПроисшествия30 апреля 2026 9:34

В Альметьевске директор «АПМК-Билдинг» задолжал работникам 18,5 млн рублей

Вместо того, чтобы платить зарплату, он отдавал деньги на оплату различных услуг, оказанных фирме
Олег ЛУГОВОЙ
В итоге на руководителя завели уголовное дело.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ходе проверки исполнение трудового законодательства в ООО «АПМК-Билдинг» из Альметьевска выяснилось, что там не платили сотрудникам зарплату с января по март 2026 года. При этом все возможности для этого были, но директор тратил деньги на оплату услуг по другим договорам. В итоге перед 190 работниками образовался долг свыше 18,5 миллиона рублей, сообщается на сайте генеральной прокуратуры России.

Надзорное ведомство в связи с выявленными нарушениями внесла в адрес директора фирмы представление, также на него по административной статье «невыплата в установленный срок заработной платы» был наложен штраф.

Но несмотря на это директор так и не расплатился со своими сотрудниками. В результате чего все материалы на него были переданы в следственные органы, было заведено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Только после этого фирма полностью погасила долги по зарплате.

