В Казани ограничат продажу алкоголя на время KazanForum 2026

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В столице Татарстана введут временные ограничения на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал Кабинет Министров республики. Причина — проведение международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026».

С 12 по 17 мая алкоголь будет запрещено продавать на площадках, задействованных в мероприятии. Исключение сделают для предприятий общественного питания – кафе, рестораны и бары. То есть там, где продажа спиртного проводится в рамках оказания заявленных услуг.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.