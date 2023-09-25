Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 16:18

В Татарстане вновь видели северное сияние

Причина явления в нетипичных для него широтах в геомагнитной буре
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Обычно такое в небе можно увидеть только на севере страны.

Обычно такое в небе можно увидеть только на севере страны.

Фото: Александр ГЛУЗ

В ночь на понедельник (25 сентября) в небе жители Татарстана могли наблюдать непривычное для этих широт явление – северное сияние. Одним из них оказался любитель-астроном Ильсур Абдуллин.

«И снова великая Аврора!» – написал он на своей странице в соцсети.

Отметим, в начале этой осени татарстанцы уже становились свидетелями северного сияния в небе над республикой. Это произошло в ночь на 13 сентября.

Тогда и сейчас причина его возникновения в этих широтах объясняется вспышками на Солнце и магнитными бурями. До Земли «долетел» выброс плазмы.

Напомним, как ранее писала «КП-Казань», магнитные бури до четырех баллов также ожидаются 29 сентября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram