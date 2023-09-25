В Татарстане ряд электричек будет ходить по новому расписанию

Разница в расписаниях может составить до двух часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Расписания ряда татарстанских электричек измениться. Из-за работ по модернизации инфраструктуры, а если точнее, то из-за ремонта на участке Арск – Корса, они будут ходить по-новому с 27 сентября по 10 ноября.

Это произойдет в обоих направлениях у пригородных поездов, которые курсируют между Казанью, Кизнером, Сосновкой и Арском, а также у электричек «Арск – Албаба», «Казань – Вятские Поляны», «Казань – Кукмор», «Казань – Шемордан», «Аэропорт – Казань».

Их новое расписание будет разниться от прежнего от одной минуты до 2 часов.

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