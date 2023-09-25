В Татарстане больше всего алкоголь употребляют жители Казани

В эти расчеты не вошли данные по продаже пива. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среднем по Татарстану за восемь месяцев 2023 года на одного жителя было продано 9,7 литра алкоголя без учета пива. При этом больше всего в республике раскупили спиртное именно жители Казани – 10,8 литра на душу населения, на втором месте находится Альметьевский район – 9,9 литра, на третьем с 9,79 литра на одного человека – Набережные Челны. Такие данные на еженедельном совещании в исполкоме Нижнекамска привел начальник местного территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана Вадим Шипилов

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