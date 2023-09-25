Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать в городе команду парковых волонтеров

Такая команда в парках города появится не сразу. Фото: kzn.ru

На еженедельном совещании в исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин выступил с предложением создать команду парковых волонтеров. По его словам, это нормальная международная практика.

Нет, конечно, такие волонтеры не сразу появятся в Казани. Тем не менее, градоначальник уже видит их в Горкинско-Ометьевском лесу, на озере Лебяжьем и Голубых озерах. Как считает Ильсур Метшин, команду парковых волонтеров можно создавать из школьников, студентов и пенсионеров. Они будут помогать в расчистке общественных пространств от мусора и их озеленении.

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