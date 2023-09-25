Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 14:19

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать в городе команду парковых волонтеров

По мнению градоначальника, они должны прекрасно справиться с расчисткой общественных пространств
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Такая команда в парках города появится не сразу. Фото: kzn.ru

Такая команда в парках города появится не сразу. Фото: kzn.ru

На еженедельном совещании в исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин выступил с предложением создать команду парковых волонтеров. По его словам, это нормальная международная практика.

Нет, конечно, такие волонтеры не сразу появятся в Казани. Тем не менее, градоначальник уже видит их в Горкинско-Ометьевском лесу, на озере Лебяжьем и Голубых озерах. Как считает Ильсур Метшин, команду парковых волонтеров можно создавать из школьников, студентов и пенсионеров. Они будут помогать в расчистке общественных пространств от мусора и их озеленении.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram