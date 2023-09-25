Житель Апастовского района передал участникам спецоперации свой УАЗ

По словам Ильфира Салахова, солдаты и офицеры в зоне СВО проявляют героизм и мужество, защищая Родину. Фото: пресс-служба Апастовского района

Житель Апастовского района Ильфир Салахов передал участникам спецоперации личный УАЗ. Этот транспорт повышенной проходимости необходим на поле боя, сообщает пресс-служба администрации района.

По словам Салахова, солдаты и офицеры в зоне СВО проявляют героизм и мужество, защищая Родину. Для него это самое малое, что он может сделать для них. Мужчина уверен, что и в дальнейшем будет помогать военнослужащим.

Глава Апастовского района Айрат Зиганшин лично поблагодарил мужчину за оказанную помощь. Он призывает продолжать непрерывную поддержку солдат.

Напомним, в Казани участникам спецоперации вручили удостоверения ветеранов боевых действий.

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