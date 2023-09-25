Лидером «Кросса корпораций» стал Аппарат исполкома города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 72 предприятия приняли участие в «Кроссе корпораций». Мероприятие состоялось в лесопарке «Лебяжье». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам Метшина, весь пьедестал в номинации «Организации и учреждения непромышленного сектора, органы исполнительной и муниципальной власти, общественные организации» заняли татарстанские предприятия. Лидером стал аппарат исполкома города.

Как отметил мэр столицы Татарстана, Казань позиционируется как спортивный город. В связи с этим руководство, подразделения власти и главы районов должны быть приверженцами здорового образа жизни.

Напомним, в Нижнекамске концерт в честь Дня города посетили более 25 тысяч человек.

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