Вратарь «Ак Барса» Билялов восстановится к игре с «Амуром»

Чтобы прийти в норму голкиперу понадобится максимум пять дней. Фото: ak-bars.ru

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов не отправился с командой на выезд в Минск и Нижний Новгород из-за травмы паха, сообщил «КП-Казань» собственный источника близкий к ситуации в клубе. По его информации, сроки восстановления основного вратаря «барсов» - от двух до пяти дней. Билялов будет готов играть уже в воскресной игре с «Амуром».

Стоит отметить, что помимо Тимура в Минск также не вылетел и Амир Мифтахов. Основным голкипером «Ак Барса» в двух гостевых играх будет Артур Ахтямов.

После девяти матчей команда Зинэтулы Билялетдинова с 14 очками находится на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

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