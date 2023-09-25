Мэр Набережных Челнов объяснил причину запуска отопления в теплый сентябрь

В социальных объектах отопительный сезон начнется с 25 сентября, а в жилых домах - с 27 сентября. Фото: Даниил ОПАРИН

В Набережных Челнах запустили отопление во время теплой погоды для комфорта пациентов в больницах и детей в учебных учреждениях. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Наиль Магдеев.

По словам Магдеева, власти осознанно пошли на такой шаг. Если лежащие пациенты, которые с трудом передвигаются. У них должны быть все необходимые условия, так как ночью температура воздуха отпускается до +10 градусов.

Кроме того, тепло дадут в школы и детские сады. А в жилые дома этот процесс осуществляется автоматически при падении температуры воздуха. Так, в социальных объектах отопительный сезон начнется с 25 сентября, а в квартирах - с 27 сентября.

Напомним, в 13 районах Татарстана стартовал отопительный сезон.

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