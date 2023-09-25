В обязанности группы будет входить создание благоприятных условий для размещения товаров на таможенном складе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане создали рабочую группу по развитию бондовой зоны на базе казанского логистического почтового центра. Распоряжение об этом подписал раис республики Рустам Минниханов.

В обязанности группы будет входить создание благоприятных условий для размещения товаров на таможенном складе. В течение 90 дней им предстоит разработать и представить главе Татарстана план мероприятий, учитывая организационные и финансовые моменты.

Возглавил рабочую группу бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. В ее состав также вошли глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин, первый замглавы Минэкономики региона Наталья Кондратова, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, помощник раиса Рустэм Мерзакреев, замминистры Минпромторга и Минцифры республики - всего 17 человек.

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