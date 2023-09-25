В Татарстане спрос на новый IPhone втрое выше прошлогоднего

На модели Pro Max приходится около 50% предзаказов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане количество предзаказов на IPhone 15 у ряда ритейлеров в три раза выше, чем в 2022 году на предыдущую новинку. При этом наиболее активные клиенты отмечаются в Казани и Набережных Челнах.

На модели Pro Max приходится около 50% предзаказов, на девайсы линейки Pro - 45%, остальные 5% - IPhone 15. Татарстанцы чаще покупают модели объемом памяти 128 и 256 гигабайтов. Самые популярные расцветки: Natural Titanium, Blue Titanium и розовая, сообщает РБК.

Ранее Казань вошла в топ-30 городов России по уровню зарплат.

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