В Казань для участия в заседании по Афганистану прибудет глава МИД талибов*

Встреча состоится 29 сентября в Казани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казань для участия в московском формате консультаций по Афганистану 25 сентября прибудет глава МИД талибов* Амир Хан Муттаки. Об этом сообщает специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По словам Кабулова, представителей США на встречу в качестве наблюдателей не приглашали и не планировали это делать. Формат расширенной «тройки» по Афганистану с их участием фактически не работает.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что страны подтвердят свою позицию по созданию в Афганистане этнополитического инклюзивного правительства и усилению борьбы с исходящими угрозами, сообщает ТАСС.

Отметим, встреча состоится 29 сентября в Казанской ратуше.

Напомним, талибы* пригласили «Татнефть» к участию в добыче нефти в Афганистане.

*Движение запрещено в России и признано террористической организацией.

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