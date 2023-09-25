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НовостиПолитика25 сентября 2023 10:35

В Казань для участия в заседании по Афганистану прибудет глава МИД талибов*

В городе он будет 25 сентября
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Встреча состоится 29 сентября в Казани.

Встреча состоится 29 сентября в Казани.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казань для участия в московском формате консультаций по Афганистану 25 сентября прибудет глава МИД талибов* Амир Хан Муттаки. Об этом сообщает специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По словам Кабулова, представителей США на встречу в качестве наблюдателей не приглашали и не планировали это делать. Формат расширенной «тройки» по Афганистану с их участием фактически не работает.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что страны подтвердят свою позицию по созданию в Афганистане этнополитического инклюзивного правительства и усилению борьбы с исходящими угрозами, сообщает ТАСС.

Отметим, встреча состоится 29 сентября в Казанской ратуше.

Напомним, талибы* пригласили «Татнефть» к участию в добыче нефти в Афганистане.

*Движение запрещено в России и признано террористической организацией.

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