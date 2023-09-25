Мероприятие состоится 25 сентября в 10:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане для бизнесменов проведут бесплатные мастер-классы «Формула успеха в e-commerce». Спикеры раскроют секреты интернет-торговли на различных площадках и ответят на интересующие вопросы, сообщили организаторы.

Мероприятие состоится 25 сентября в 10:00. Местом проведения выбрали Технопарк села Усады Лаишевского района. В роли экспертов выступят представители WorldSkills Russia по компетенции «Интернет-маркетинг».

Отметим, участие в мастер-классах бесплатное. Для этого необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте МСП,

Напомним, в Казани этим летом после трехлетнего перерыва провели Летний книжный фестиваль.

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