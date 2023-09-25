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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:45

В Казани в этом году 100-летний юбилей и более отметят 55 горожан

Большинство из них – это представительницы прекрасного пола
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В городе растет число долгожителей.

В городе растет число долгожителей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно данным ПФР на начало этого года, в Казани пенсии по старости получают 291 512 человек. Из них 71,6% - это женщины. Как отметила на еженедельном совещании м местной мэрии заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова, в этом году 55 горожан отметят 100-летний юбилей, а также перешагнут этот рубеж. Это 51 женщина и четыре мужчины.

Также, по информации Сагитовой, в столице Татарстана в 2023 году 80-летний рубеж перешагнули 42 814 долгожителя. За последние пять лет их число выросло на три тысячи человек.

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