В Казани в этом году 100-летний юбилей и более отметят 55 горожан

В городе растет число долгожителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно данным ПФР на начало этого года, в Казани пенсии по старости получают 291 512 человек. Из них 71,6% - это женщины. Как отметила на еженедельном совещании м местной мэрии заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова, в этом году 55 горожан отметят 100-летний юбилей, а также перешагнут этот рубеж. Это 51 женщина и четыре мужчины.

Также, по информации Сагитовой, в столице Татарстана в 2023 году 80-летний рубеж перешагнули 42 814 долгожителя. За последние пять лет их число выросло на три тысячи человек.

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