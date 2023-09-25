В Татарстане водитель «Лады» врезался в Jaguar и вылетел из машины

Вылетевший из машины мужчина погиб на месте происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

По предварительным данным, 37-летний водитель «Лады» превысил скорость и столкнулся с впереди идущим автомобилем Jaguar. От удара отечественная легковушка вылетела с дороги в кювет, где перевернулась на крышу. При этом из нее выбросило водителя. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, также медицинская помощь понадобилась его пассажирам – 23-летней женщине и годовалому ребенку, сообщает ГИБДД Татарстана.

«Ремень безопасности был перекинут по диагонали, то есть без поддержки в поясе, поэтому водителя выбросило из машины», - также объяснили в Госавтоинспекции

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