Раис Татарстана поздравил мусульман с предстоящим Мавлидом

В Татарстане праздничные богослужения 26 сентября пройдут в Галеевской мечети Казани. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с предстоящим Мавлидом. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

С 26 по 27 сентября мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммада. Речь идет о Мавлиде ан-Наби. В связи с этим Минниханов поздравил всех с этим днем и поручил его отметить красиво.

Как отметил глава республики, по традиции в регионе праздничные богослужения 26 сентября пройдут в Галеевской мечети Казани. А 27 сентября их проведут в Белой мечети в Болгаре.

Напомним, Песошин поздравил машиностроителей Татарстана с профессиональным праздником.

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