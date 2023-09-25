В Татарстане за неделю картофель подешевел на 4,7%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане снова зафиксировали снижение цен на «борщевой набор». Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

С 11 по 18 сентября лидером по снижению средней цены среди овощей стал картофель. Он подешевел на 4,7% - до 25,4 рубля за килограмм. Еще почти на 3% стала дешевле свекла. Ее на прилавках магазина можно приобрести за 31 рубль за килограмм.

Кроме того, за неделю цена снизилась на морковь (36,4 рубля за килограмм), лук (30,6 рубля), капусту (26,2 рубля).

Напомним, в Татарстане четвертую неделю подряд дешевеет «борщевой набор».

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