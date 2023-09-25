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НовостиОбщество25 сентября 2023 8:35

В Татарстане снова зафиксировали снижение цен на «борщевой набор»

Заметнее всего подешевел картофель
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане за неделю картофель подешевел на 4,7%.

В Татарстане за неделю картофель подешевел на 4,7%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане снова зафиксировали снижение цен на «борщевой набор». Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

С 11 по 18 сентября лидером по снижению средней цены среди овощей стал картофель. Он подешевел на 4,7% - до 25,4 рубля за килограмм. Еще почти на 3% стала дешевле свекла. Ее на прилавках магазина можно приобрести за 31 рубль за килограмм.

Кроме того, за неделю цена снизилась на морковь (36,4 рубля за килограмм), лук (30,6 рубля), капусту (26,2 рубля).

Напомним, в Татарстане четвертую неделю подряд дешевеет «борщевой набор».

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