В Нижнекамске пост начальника управления культуры заняла Инга Багавиева

Рамиль Муллин пожелал Багавиевой успехов на новой должности. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске на пост начальника управления культуры назначена Инга Багавиева. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава района Рамиль Муллин.

По словам Муллина, культура должна трансформироваться с учетом новых тенденций и сохранить свое начало. Он пожелал Багавиевой успехов на новой должности. Также глава района надеется, что город вернет свой титул культурной столицы Поволжья.

Отметим, Инга Багавиева окончила ТИСБИ. Свой карьерный путь начинала с должности руководителя организационно-кадрового отдела Совета Нижнекамского района. С 2014 года стала начальником Управления дошкольного образования исполкома муниципалитета.

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