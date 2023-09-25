Казань вошла в топ-30 городов России по уровню зарплат

В Казани среднемесячная чистая зарплата составляет 63,2 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казань попала в топ-30 городов России по уровню зарплат. Столица Татарстана расположилась на 22-й строчке, а Набережные Челны – на 34-й. Рейтинг составлен специалистами РИА Новости.

Аналитики сравнивали размер средней зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Казани среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2023 года составила 63,2 тысячи рублей. На эту сумму можно купить 3,56 фиксированного потребительского набора. В Набережных Челнах зарплату оценили в 56,1 тысячу рублей, приобрести можно 3,16 набора.

Возглавляет рейтинг Новый Уренгой и Салехард, замыкают список Нальчик, Элиста и Грозный.

Ранее мы сообщали, что Татарстан занял 30-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина.

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