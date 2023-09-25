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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 6:30

В Арске поезд переехал упавшего на рельсы человека

Упавшую на рельсы женщину в Татарстане переехал поезд
Адам САГАЛ
Как сообщают очевидцы, женщина упала на рельсы случайно.

Как сообщают очевидцы, женщина упала на рельсы случайно.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Арске 24 сентября поезд переехал человека. Трагедия произошла днем.

Как сообщают очевидцы, женщина упала на рельсы случайно. Что стало причиной, окружающие не поняли. Предполагается, что она оступилась, либо у нее резко ухудшилось самочувствие.

Очевидцы уточнили, что погибшую разорвало на части. В сети опубликовали ролик с места происшествия. Впечатлительным его лучше не смотреть.

В обстоятельствах произошедшей трагедии разбираются следователи.

Ранее мы сообщали, что в Казани пассажирский поезд насмерть сбил студента.

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