В Арске поезд переехал упавшего на рельсы человека

Как сообщают очевидцы, женщина упала на рельсы случайно.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Арске 24 сентября поезд переехал человека. Трагедия произошла днем.
Как сообщают очевидцы, женщина упала на рельсы случайно. Что стало причиной, окружающие не поняли. Предполагается, что она оступилась, либо у нее резко ухудшилось самочувствие.
Очевидцы уточнили, что погибшую разорвало на части. В сети опубликовали ролик с места происшествия. Впечатлительным его лучше не смотреть.
В обстоятельствах произошедшей трагедии разбираются следователи.
Ранее мы сообщали, что в Казани пассажирский поезд насмерть сбил студента.
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