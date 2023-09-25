Под Набережными Челнами после ДТП загорелись почтовый грузовик и «Газель»

Оба автомобиля сгорели полностью. Фото: МВД по РТ
Крупное ДТП с участием почтового грузовика произошло около Набережных Челнов.
Авария произошла рано утром 25 сентября на 1039-м километре трассы М-7. На мосту через реку Кама остановилась «Газель», у автомобиля закончилось топливо. Спустя некоторое время в стоящую у обочины машину врезался грузовик «Scania», который перевозил почту. По предварительным данным, его водитель превысил безопасную скорость.
После столкновения оба автомобиля загорелись. Одного из водителей с ожогами срочно госпитализировали. Видео с места ДТП можно посмотреть на нашем канале.
Обстоятельства и виновника ДТП предстоит определить сотрудникам Госавтоинспекции.
Ранее мы сообщали, что на видеорегистратор автомобиля «КАМАЗ-мастер» попало ДТП с участием грузовика.
Одного из водителей с ожогами госпитализировали.
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