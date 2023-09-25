Управляющим компаниям рекомендовано начать отопительный период 27 сентября Фото: Даниил ОПАРИН

В Набережных Челнах определена дата начала отопительного сезона. Согласно проекту постановления исполкома, это произойдет в понедельник, 25 сентября.

В первую очередь тепло пустят в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты. Управляющим компаниям рекомендовано начать отопительный период 27 сентября.

Напомним, что традиционно отопление в многоквартирных жомах включают, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура держится не выше плюс 8 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане размер платы за отопление зависит от температурного режима.

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