Две передачи Радулова помогли «Ак Барсу» обыграть «Салават Юлаев»

Следующий матч казанцы проведут с минским «Динамо» на выезде. Фото: Ак Барс

В Казани состоялся матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Две передачи Александра Радулова помогли хозяевам одержать победу.

Счет был открыт на четвертой минуте Галиевым с передачи Радулова. Спустя три минуты Петров увеличил отрыв, еще через три минуты счет стал 3:0 – Сафонов забивает с передачи все того же Радулова.

В третьем периоде уфимцы дважды поразили ворота хозяев – отличились Лещенко и Хафизуллин. Точку в матче поставил игрок «Ак Барса» Евсеев. Итоговый счет 4:2.

Следующий матч казанцы проведут с минским «Динамо» на выезде. Он состоится 26 сентября.

Ранее мы сообщали, что скончался технический директор ХК «Ак Барс» Игорь Смирнов.

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