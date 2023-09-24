Боксер из Алметьевска стал чемпионом Евразии

По словам мэра города, боксер является гордостью Альметьевска. Фото: @nagumanovtd

Боксер из Альметьевска Виталий Петряков стал чемпионом Евразии. Соревнование состоялось в СК «Юбилейный». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Тимур Нагуманов.

В бою за титул «Чемпиона Евразии» сразились Джабулани Маккензи из ЮАР и Петряков. У обоих спортсменов за плечами имеются множество побед.

«Гордость Альметьевска и России! Мы хотим поздравить его с невероятным достижением - титулом «Чемпиона Евразии RFL»! Это доказательство его таланта, упорства и отличной подготовки», - отметил мэр Альметьевска.

Напомним, казанский «Рубин-2» одержал третью победу во Второй лиге.

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