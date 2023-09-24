В Нижнекамском районе в озере утонул 36-летний мужчина

Ведомство предупредило, что температура воды в настоящее время уже не соответствует требованиям безопасности. Фото: МЧС Татарстана

В Нижнекамском районе 23 сентября в озере Подборное у садового товарищества «Строитель» утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Спасатели после трехчасового поиска извлекли из воды тело 36-летнего погибшего и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ведомство предупредило, что температура воды в настоящее время уже не соответствует требованиям безопасности. В связи с этим купание может привести к переохлаждению, спазмам, судорогам и в итоге - к утоплению.

Напомним, в Нижнекамском районе в результате аварии погиб 37-летний водитель.

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