В Нижнекамском районе в результате аварии погиб 37-летний водитель

В результате ДТП отечественный автомобиль выехал в кювет и перевернулся. Фото: ГИБДД Нижнекамска

В Нижнекамском районе на 187 километре трассы Казань - Оренбург произошла смертельная авария. По предварительным данным, 37-летний водитель «Лады Весты» на высокой скорости столкнулся с движущимся впереди автомобилем Jaguar.

В результате ДТП отечественный автомобиль выехал в кювет и перевернулся. Мужчина, который был за рулем, погиб на месте.

Как сообщили в местном ГИБДД, 23-летний пассажир и годовалый ребенок, которые находились в салоне отечественной машины, получили травмы. Им на месте была оказана медицинская помощь.

Напомним, в Татарстане с начала 2023 года в ДТП погибли 14 мотоциклистов.

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