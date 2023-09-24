Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграли «Ленинградке» в полуфинале Кубка столетия

У казанской команды с 27 очками самой результативной стала диагональная нападающая Елизавета Лукьянова. Фото: dinamo-kazan.com

В Новосибирске 23 сентября встретились женские волейбольные клубы «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Игра между ними состоялась в рамках полуфинала Кубка столетия и завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев поля.

У казанской команды с 27 очками самой результативной стала диагональная нападающая Елизавета Лукьянова. Также она была лучшей в команде с тремя эйсами.

«На данный момент от нашей команды сложно ожидать очень высокого уровня волейбола, но играть лучше, чем сегодня, было, конечно, можно. Не знаю, почему, с самого начала игры наша подача не летела так, как нужно», - прокомментировал игру главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич.

Напомним, казанский УНИКС обыграл МБА со счетом 83:64.

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