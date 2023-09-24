Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 сентября 2023 12:54

Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграли «Ленинградке» в полуфинале Кубка столетия

Игра между ними завершилась со счетом 1:3
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
У казанской команды с 27 очками самой результативной стала диагональная нападающая Елизавета Лукьянова. Фото: dinamo-kazan.com

У казанской команды с 27 очками самой результативной стала диагональная нападающая Елизавета Лукьянова. Фото: dinamo-kazan.com

В Новосибирске 23 сентября встретились женские волейбольные клубы «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Игра между ними состоялась в рамках полуфинала Кубка столетия и завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев поля.

У казанской команды с 27 очками самой результативной стала диагональная нападающая Елизавета Лукьянова. Также она была лучшей в команде с тремя эйсами.

«На данный момент от нашей команды сложно ожидать очень высокого уровня волейбола, но играть лучше, чем сегодня, было, конечно, можно. Не знаю, почему, с самого начала игры наша подача не летела так, как нужно», - прокомментировал игру главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич.

Напомним, казанский УНИКС обыграл МБА со счетом 83:64.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram