Казанский УНИКС обыграл МБА со счетом 83:64

УНИКС занял седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Фото: www.unics.ru

В Москве 24 сентября встретились баскетбольные клубы УНИКС и МБА. Игра между ними состоялась в рамках последнего матча Суперкубка Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 83:64 в пользу казанской команды.

Самыми результативными в составе казанцев стали Маркос Найт (12+7 подборов), Джален Рейнольдс (11) и Нено Димитриевич (10+4 передачи). По результатам игры УНИКС занял седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Сегодня мы сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Рассчитываю, что команда еще прибавит и подойдет к старту сезона в хорошей форме», - прокомментировал матч главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

Напомним, казанская «Стрела» проиграла «Красному Яру» в домашнем матче Премьер-лиги.

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