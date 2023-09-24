Казанская «Стрела» проиграла «Красному Яру» в домашнем матче Премьер-лиги

С 21 очками «Стрела» занимает третье место в турнирной таблице Федеральной регбийной лиги. Фото: vk.com/strelarugby

В Казани 23 сентября встретились регбийные клубы «Стрела» и «Красный Яр». Игра между ними состоялась в рамках домашнего матча Премьер-лиги и завершилась со счетом 20:21 в пользу гостей.

Казанская команда потерпели первое поражение в чемпионате. Теперь она с 21 очками занимает третье место в турнирной таблице Федеральной регбийной лиги.

Отметим, следующий тур состоится 2 октября. В Казани «Стрела» сыграет с красноярской командой «Енисей».

Напомним, казанский «Зилант» обыграл «ДГТУ-Лидер» со счетом 32:23.

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