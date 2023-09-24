Казанский «Зилант» обыграл «ДГТУ-Лидер» со счетом 32:23

24 сентября «Зилант» и «ДГТУ-Лидер» вновь сыграют в Ростове-на-Дону. Фото: vk.com/zilanthandball

В Ростове-на-Дону 23 сентября встретились гандбольные клубы «Зилант» и «ДГТУ-Лидер». Игра между ними состоялась в рамках первого тура чемпионата России по гандболу в Высшей лиге и завершилась со счетом 32:23 в пользу казанской команды.

Еще в первом тайме «Зилант» захватил лидерство в матче. По его итогам счет составлял 15:11 в пользу казанцев. По итогам все попытки хозяев поля переломить ход встречи успехом не увенчались.

Отметим, 24 сентября в 15:00 соперники вновь сыграют в Ростове-на-Дону.

Напомним, Казанский «Рубин-2» одержал третью победу во Второй лиге.

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