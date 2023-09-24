Песошин поздравил машиностроителей Татарстана с профессиональным праздником

По мнению премьер-министра региона, в Татарстане активно внедряются высокие технологии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил машиностроителей республики с профессиональным праздником. Он пожелал им крепкого здоровья, производственных успехов, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Особые слова благодарности Песошин передает ветеранам, которые бережно передают свои знания и бесценный опыт молодому поколению. Также он отметил, что на предприятиях трудятся талантливые и ответственные специалисты, от результата работы которых во многом зависит функционирование всех отраслей экономики.

По мнению премьер-министра региона, в Татарстане активно внедряются высокие технологии, используются инструменты цифровой трансформации, обеспечивая индустриальный рост. В этом огромная заслуга специалистов.

Напомним, в Нижнекамске концерт в честь Дня города посетили более 25 тысяч человек.

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