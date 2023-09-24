Жители Казани в выходные дни любят выезжать на природу

Мужчинам больше всего нравится проводить выходной с семьей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для жителей Казани самым любимым времяпровождением в выходные дни стал выезд на природу. Такого мнения придерживаются 26% респондентов. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

Также казанцам нравится проводить досуг в кругу семьи (23%). При этом часть жителей ассоциируют свой идеальный выходной с занятием спортом и прогулками (18%), с отдыхом (15%) и со сном (12%).

Однако небольшая часть жителей города готова в выходные дни отправиться в путешествие или читать книги. За эти варианты проголосовали 8% и 6% респондентов соответственно.

Кроме того, мужчинам больше всего нравится проводить выходной с семьей, а женщинам - выходить на прогулки. На втором месте у них стоит поездка за город.

Напомним, жителям Казани для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц.

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