Раис Татарстана вручил сотруднику КАМАЗа государственную награду

Мударис Халиев работает на предприятии с 1980 года. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил сотруднику КАМАЗа государственную награду. Речь идет о Мударисе Халиеве, сообщает пресс-служба главы региона.

Мударис Халиев работает на предприятии с 1980 года. Он начинал свою карьеру с слесаря-ремонтника. В настоящее время занимает должность главного специалиста по материально-техническому снабжению центра непроизводственных закупок.

Кроме того, еще трое работников «КАМАЗа» были поощрены благодарностью Кабинета министров республики. Речь идет о Евгении Маслиеве, Сергее Нефедьеве и Игорь Тимонине.

Отметим, церемония награждения состоялась в Казанском кремле.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканские награды жителям Казани.

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