В 2024 году запланировано корректировка еще 32 тысяч кадастровых ошибок. Фото: Иван Макеев

В Татарстане до 31 декабря исправят еще 10 тысяч кадастровых ошибок. В настоящее время внесено более 13,5 тысячи исправлений, сообщает Росреестр по республике.

За два года специалистам удалось исправить около 24 тысяч подобных ошибок. В 2024 году запланировано корректировка еще 32 тысяч единиц. Это поможет повысить качество сведений, указанных в ЕГРН.

Как пояснили в ведомстве, кадастровые ошибки возникают после внесения некорректных сведений в документах, предоставленных в Росреестр. При этом в течение трех месяцев владелец земельного участка может лично внести корректировки.

Отметим, работа проводится в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

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