В Советском районе Казани на сутки отключили воду из-за аварии

Для жильцов указанных домов направили автоцистерну с водой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 23 сентября, ряд домов Советского района Казани на сутки остался без воды. Причина - прорыв водопровода по улице Родины.

Водоснабжение отключено в домах и административных зданиях №181, №183 по улице Аделя Кутуя, №11а, №31а, б, в по улице Рихарда Зорге, №24а, б, г, е, №26д, №33а, б, в, 21 по улице Родины.

В МУП «Водоканал» объяснили, что из-за большой глубина залегания водопровода и его расположения под теплотрассой, работы завершить удастся лишь к 7 утра 24 сентября. Для жильцов указанных домов направили автоцистерну с водой.

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