В Нижнекамске запустили движение по улице Вокзальной после капремонта

На торжественном открытие побывал и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Фото: e-nkama.ru

В субботу, 23 сентября, в Нижнекамске после капремонта запустили движение по улице Вокзальной. На торжественном открытие побывал и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Сегодня день вдвойне праздничный – мы отмечаем День города и радуемся новым объектам, которые открываем. И правда, получилась очень хорошая дорога. Очень важно, чтобы она была безопасной», – заявил градоначальник.

На Вокзальной обновили дорожное покрытие и освещение, облагородили пешеходные, велосипедные дорожки, парковку и автобусные остановки. Здесь также установили освещение, ограждения и водоотводные каналы.

Тематические трамваи будут курсировать по маршрутам №2 и №6. Фото: e-nkama.ru

В праздничный день прошел запуск двух трамваев: имени Николая Зеленого и в тематике шинного комплекса КАМА TYPES. Они будут курсировать по маршрутам №2 и №6, сообщает пресс-служба района.

Ранее мы публиковали самую подробную программу на День города Нижнекамска 2023.

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